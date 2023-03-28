ФМБА и «Росатом» создали дорожную карту по разработке радиофармпрепаратов

ФМБА России и ГК «Росатом» совместно разработали дорожную карту по развитию ядерной медицины и других медицинских технологий. Документ предусматривает проведение совместных научно-исследовательских работ и развитие соответствующей инфраструктуры, включая создание опытного производства, рассказали в пресс-службе ФМБА.

До 2027 года ФМБА и «Росатом» будут проводить доклинические и клинические исследования инновационных радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) с целью их дальнейшей регистрации и вывода на рынок. Кроме того, сообщается, что «планируется создание, развитие и совершенствование системы непрерывного профессионального образования научных, инженерных и медицинских кадров в области производства РФЛП, специализированных медицинских изделий».

Ранее ФМБА получило грант в размере 92 млн рублей на разработку лекарственных препаратов на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии. Параллельно на те же цели деньги получили МГУ им. М. В. Ломоносова и Минобрнауки РФ – всего 503 млн рублей.

gxpnews