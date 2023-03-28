Динамика развития розницы e-com показала худший результат за два года

Динамика развития сегмента e-com российской розницы в конце 2022 года показала худший результат за два года. По итогам IV квартала динамика была зафиксирована на уровне 18,7%.
Суммарный рублевый объем продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках онлайн-канала фармрынка России по итогам 2022 года достигал 294,6 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно показателей 2021 года зафиксирована на отметке 40,3% – показатель заметно хуже, чем фиксировалось по итогам 2021 года. На тот момент динамика вплотную приблизилась к 53%. Об этом сообщили аналитики компании RNC Pharma.
Интересно, что результаты работы участников канала e-com в 2022 году сильно различались в поквартальном разрезе. Если в ажиотажном I квартале продажи демонстрировали долгосрочный показатель прироста на уровне практически 70%, то по итогам IV квартала динамика была зафиксирована на уровне уже только 18,7%.
По мнению аналитиков, сокращение темпов развития к концу года обусловлено целым рядом факторов. В их числе общее снижение активности потребителей за счет падения доходов, уменьшение и перераспределение объемов продвижения со стороны производителей. Но ощущается на рынке и общее понижение градуса интереса к вложениям в сегмент со стороны ряда игроков как из числа агрегаторов, так и со стороны крупных аптечных сетей.
Многие возлагали надежды на старт онлайн-продажи Rx-препаратов. Однако когда были обнародованы параметры пилотного проекта, стало ясно, что на быстрый запуск полноформатной деятельности в отношении рецептурного ассортимента рассчитывать не приходится. Сам пилот, как отмечают в RNC Pharma, старт которого должен был состояться с 1 марта, произошел только на бумаге. Для запуска процесса в регионах не был сформирован целый ряд административных процедур. В подобных условиях приоритетность инвестиций в онлайн отходит на второй, если не на третий план. Хотя в пилотном проекте участники рынка будут участвовать.
В общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам 2022 года достигла рекордных 16,5%. Впрочем, этот максимум был достигнут прежде всего за счет относительно низкой активности офлайн-канала. Динамика по последнему в анализируемом периоде была примерно втрое ниже, чем в e-com. Суммарная выручка организаций, вошедших в TOP20, по итогам 2022 года составляла 260,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объеме онлайн-канала топовые организации занимают в сумме порядка 88,4%, а средние показатели прироста в двадцатке выше средних показателей.
Темпы роста продаж топовых компаний куда скромнее, чем в 2021 году. Двузначную динамику в рейтинге демонстрирует только «Апрель», за год продажи компании в онлайн-канале выросли в 2,6 раза. Однако тут надо иметь в виду, что это в первую очередь результат активного экспансивного развития: в 2022 году сеть выросла более чем на 2,3 тыс. точек. Сопоставимыми темпами в анализируемом периоде развивались разве что представители ассоциативного формата. Но там показатели прироста общего количества участников уже не обеспечивают столь высоких темпов роста продаж в онлайне.
Так, «Аптека.ру» по итогам 2022 года продемонстрировала прирост на уровне 24%, «Здравсити» – на 48%, а «АСНА» – на 62%. Все эти компании в прошлом году серьезно расширили свой количественный состав, причем даже для сопоставимых по формату организаций прямой корреляции между количеством присоединенных аптек и темпами роста не наблюдалось. Да и тренд безудержного роста инфраструктурной составляющей в осенне-зимний период был несколько скорректирован, отмечают аналитики. После очень активного развития в весенне-летний период к концу года темпы роста сократились, а «Аптека.ру» в IV квартале 2022 года даже «похудела» на несколько сотен организаций. Минимальную динамику в топе продемонстрировала по итогам 2022 года «Имплозия»: оборот онлайн-проекта компании потерял за год порядка 5% (в рублях).
TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 г.**
|№
|Компания*
|Центральный офис
|Объем валовых продаж e-com в 2022, млрд руб.
|Прирост продаж относительно 2021, %, руб.
|Доля1 в рознично-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2022, %, руб.
|1
|Аптека.Ру
|Новосибирск
|73,4
|24
|4,1
|2
|Ригла
|Москва
|25,3
|50
|1,4
|3
|Еаптека
|Москва
|23,9
|78
|1,3
|4
|Апрель
|Краснодар
|15,0
|158
|0,8
|5
|АСНА
|Москва
|14,9
|62
|0,8
|6
|Неофарм
|Москва
|13,7
|54
|0,8
|7
|Здравсити
|Москва
|13,4
|48
|0,8
|8
|ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья
|Новосибирск
|13,0
|87
|0,7
|9
|ИРИС
|Москва
|12,2
|28
|0,7
|10
|Ютека
|Москва
|7,9
|—
|0,4
|11
|Аптечная сеть 36,6
|Москва
|7,7
|85
|0,4
|12
|Фармленд
|Уфа
|7,2
|44
|0,4
|13
|Здоров.ру
|Москва
|6,8
|48
|0,4
|14
|Планета Здоровья2
|Пермь
|6,4
|43
|0,4
|15
|Вита (Самара)
|Самара
|6,3
|12
|0,4
|16
|Монастырев.рф
|Владивосток
|5,6
|17
|0,3
|17
|Имплозия2
|Самара
|3,6
|-5
|0,2
|18
|Ваша № 1
|Москва
|1,8
|51
|0,1
|19
|Аптека25.рф
|Владивосток
|1,6
|24
|0,1
|20
|Алоэ (ранее Эдифарм)
|С.-Петербург
|0,5
|—
|0,03
|1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
|2 — экспертная оценка
|Источник RNC Pharma: Рейтинг российских аптечных сетей
* в числе представителей сегмента e-com мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, в данные объемы не входят: выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие не зарегистрированные в России дженерики
** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных
Фото: freepik/ru.freepik.com
Артем Косенок
pharmvestnik