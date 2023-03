Минздрав одобрил новый прокинетик акотиамид

Минздрав одобрил препарат «Диспевикт» от индийской компании Dr. Reddy’s Laboratories. Лекарство применяется при нарушениях моторики желудка, таких как тошнота, рвота и метеоризм.

Компания Dr. Reddy’s Laboratories получила регистрационное удостоверение на препарат «Диспевикт» (МНН акотиамид), применяющийся при функциональной диспепсии. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство выпускается в таблетках с дозировкой 100 мг. Препарат в реестре отнесен к фармако-терапевтической группе стимуляторов моторики ЖКТ.

«Диспевикт» необходимо принимать три раза в день по 1 таблетке (100 мг) до еды, сказано в документе, опубликованном в ГРЛС. Препарат противопоказан людям до 18 лет, а также беременным и кормящим матерям.

В документе также перечислены некоторые побочные действия препарата. Самые частые из них диарея и запор.

Акотиамид — это прокинетик принципиально нового механизма действия, являющийся антагонистом мускариновых рецепторов М1 и М2, а также ингибитором ацетилхолинэстеразы. Такой фармакологический профиль акотиамида позволяет ему улучшить аккомодацию фундального отдела и опорожнение желудка, а также уменьшить выраженность симптомов постпрандиального дистресс-синдрома.

К прокинетикам относят препараты, которые способны уменьшать комплекс диспептических симптомов: вздутие, метеоризм, тошнота, рвота и некоторые другие. В России пациентам назначают прокинетики с действующим веществом: домперидон («Мотилиум», «Мотилак» и др.), итоприд («Ганатон», «Итомед» и др.), метоклопрамид («Церукал», «Метоклопрамид» и др.), а также тримебутин (миотропный спазмолитик).

Компания Dr. Reddy’s Laboratories ранее инициировала в России два клинических исследования препарата акотиамид. Оба испытания завершены в 2022 году. Одно из них оценивало эффективность и безопасность акотиамида у взрослых пациентов с диагнозом «функциональная диспепсия с постпрандиальным дистресс-синдромом». Второе исследование направлено на изучение биоэквивалентности лекарства акотиамид в сравнении с оригинальным препаратом Acofide компаний Zeria Pharmaceutical Co., Ltd. и Astellas Pharma Inc.

Разработку и продвижение на рынок акотиамида осуществляют японские компании Zeria Pharmaceutical Co., Ltd. и Astellas Pharma Inc. Ими разработан и сертифицирован в Японии препарат Acofide.

Фото: Вероника Догузова

Вероника Догузова

pharmvestnik