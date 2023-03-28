Количество дефектурных из-за низкой цены МНН выросло в три раза

В течение 2022 года количество МНН из Перечня ЖНВЛП, цены на которые выросли из-за риска дефектуры, увеличилось в три раза. Если в начале 2022 года было 52 наименования препаратов, которые подорожали по постановлению № 1771, то теперь их 158.

Постановление Правительства РФ № 1771 «Об утверждении особенностей государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарства, включенные в Перечень ЖНВЛП» принято 30 октября 2020 года. Оно позволяет временно повысить стоимость препарата, включенного в Перечень ЖНВЛП. Рост цены возможен, только если есть риск дефектуры.

На сколько лекарств выросли цены

«ФВ» сравнил список цен, зарегистрированных по постановлению № 1771 (маркируется в ГРЛС как «ОС»), в марте 2022 года и марте 2023 года. Выяснилось, что за год количество МНН с повышенными ценами выросло в три раза. Если в марте 2022 года (архив ГРЛС от 18.03.2022) таковых было 52 МНН, то в марте текущего года (архив ГРЛС от 17.03.2023) их уже 158. Всего в реестре 911 МНН, включенных в Перечень ЖНВЛП, следовательно, цены повышены для 17,3% МНН. Год назад эта доля была около 6%.

Основные этапы повышения цены по постановлению № 1771 — Росздравнадзор дает заключение о наличии риска дефектуры, — ФАС согласовывает расчет цены, — Минздрав регистрирует новую цену.

По постановлению № 1771 цены повышаются на отдельные лекарственные формы или дозировки одного МНН, у которых есть риск дефектуры. Например, в марте 2023 года из-за риска дефектуры выросли цены на таблетки пирантела, в Госреестре есть этот же препарат в форме суспензии, на нее цена осталась прежней. Другой пример: выросла стоимость таблеток ибупрофена с дозировкой 200 мг, цены дозировки в 500 г не изменились.

На какие препараты выросли цены

Среди новых МНН, цены на которые выросли из-за риска дефектуры, оказалось сразу пять вакцин. Например, вакцина для профилактики дифтерии, коклюша (бесклеточная) и столбняка, от клещевого энцефалита, для иммунотерапии рака мочевого пузыря и др.

В 2022 году появилась необходимость в повышении цен на восемь видов инсулинов.

Оказалось, что производителям стало невыгодно выпускать воду в форме растворителя для приготовления лекарственных форм для инъекций. Поэтому ФАС согласовала повышение цены на МНН вода нескольких производителей: «Дальхимфарм», «Компания Деко», НПО «Микроген», «Биохимик», «Эллара». Еще один дешевый препарат – натрия хлорид.

Также выросла стоимость на некоторые антибиотики, альбумин, аминокислоты для парентерального питания, бензобарбитал, будесонид, диклофенак, кеторолак, леводопа+бенсеразид, метформин, омепразол, преднизолон, тестестерон и др.

В то же время, согласно данным сайта ФАС, не согласовано повышение цен на 11 МНН. Например, не одобрен препарат для лечения болезни Паркинсона леводопа+карбидопа.

В рамках одного МНН цены повышались на несколько торговых наименований, всего их насчитывается 337.

Елена Калиновская

pharmvestnik