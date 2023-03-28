Росздравнадзор заявил о продолжении поставок «Оземпика» до декабря 2023 года

Росздравнадзор заявил о продолжении поставок препарата от диабета «Оземпик» до декабря 2023 года. Ранее СМИ сообщили, что компания Novo Nordisk приостановила поставки этого лекарственного средства.

Поставки препарата от диабета «Оземпик» продолжатся как минимум до декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В ноябре 2022 года в надзорный орган поступило уведомление от Novo Nordisk о планируемом прекращении поставок на территорию России препарата «Оземпик». Согласно существующему законодательству любой производитель лекарственных препаратов обязан за год предупредить об этом. Компания-производитель продолжит поставлять препарат «Оземпик» до декабря 2023 года.

На прошлой неделе РБК сообщил, что датская компания Novo Nordisk прекратит поставки в Россию «Оземпика».

Лекарственное средство включено в Перечень ЖНВЛП на текущий год. По данным AlphaRM, в 2020 году на российском рынке было реализовано всего 27,9 тыс. упак. препарата «Оземпик» на сумму 307,6 млн руб. В 2021 году — 197 тыс. упак. на сумму 1,7 млрд руб., в 2022 году — 357,8 тыс. упак. на сумму 2,7 млрд руб. В январе 2023 года — 20,4 тыс. упак. на сумму 131,3 млн руб. Из них 17 тыс. ­— в рамках региональной льготы.

В 2020 и 2021 годах 99% от всего объема препарата было реализовано в аптечном сегменте, в 2022 году — около 77% , а в январе 2023 года только 13%.

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Артем Косенок

Вероника Догузова

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