Белгород начал первым доставку рецептурных лекарств на дом

При курьерской доставке курьер проверяет документ, подтверждающий личность, для сверки данных по электронному рецепту. Получить заказ может как сам покупатель, на чье имя выписан рецепт, так и человек с доверенностью от клиента, пояснили в «Сбер Еаптеке».

Сеть также готовится к запуску доставки рецептурных лекарств в Москве и Московской области.

В других регионах пока не выдано ни одного разрешения на онлайн-продажу рецептурных препаратов, выяснил «ФВ» при общении с участниками рынка. Как заявил один из собеседников, сейчас все заявки на подключение к эксперименту в этих регионах все еще находятся на рассмотрении.

Ранее «ФВ» писал о том, что эксперимент начался в указанный срок (1 марта) лишь формально. Как заявлял один из источников, к нему не были разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие все необходимые для доставки процессы. Сейчас нужные документы были приняты, и участники рынка перешли к стадии подачи заявок в Росздравнадзор и выдаче разрешений на доставку.

Фото: Ринат Васбеев

Руслан Мавлиханов

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