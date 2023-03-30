ФМБА: вакцину от аллергии на березовую пыльцу могут включить в календарь прививок

Вакцина против аллергии на пыльцу березы и сходные аллергены (яблоко, персик, арахис, соя), разработанная ГНЦ Института иммунологии ФМБА России совместно с Венским медуниверситетом, находится на этапе доклинических исследований. По завершении испытаний препарат может быть включен в Национальный календарь профилактических прививок, надеются в ФМБА.

«[Это] первая в мире рекомбинантная, уникальная вакцина, которая, как мы предполагаем, после прохождения всех необходимых КИ будет рекомендована не только для терапии аллергии пыльцы березы и ассоциированных пищевых аллергенов, но и для профилактики», – заявил директор ГНЦ Муса Хаитов, уточнив, что на сегодняшний день не существует вакцин, которые используются для профилактики аллергии.

Как сообщалось ранее, для защиты от аллергии потребуется всего три-пять сеансов введения препарата – в отличие от классических препаратов на основе экстрактов, которые требуют до 30 инъекций. «ФМБА сфокусировалось на создании так называемых рекомбинантных гипоаллергенных вакцин – их можно применять в профилактическом режиме, предотвращая развитие аллергии», – говорил замдиректора по науке и инновациям ГНЦ Игорь Шиловский в январе 2023 года.

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