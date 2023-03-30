Фармацевты хотят возрождения Главного аптечного управления

В Госдуме обсуждается воссоздание Главного аптечного управления на базе существующего сейчас Центра лекобеспечения. Фармацевты надеются, что его появление вернет аптеки в сферу здравоохранения, показывают результаты опроса в сообществе «Фарма РФ».

В Государственной думе обсуждается создание Главного аптечного управления на базе Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (Центр лекобеспечения). Реформированную структуру планируют наделить новыми функциями по централизованным закупкам лекарственных препаратов.

Больше трети фармацевтов (39,3%), прошедших опрос в сообществе «Фарма РФ», рассчитывают, что создание новой структуры вернет аптеки в сферу здравоохранения, о чем уже давно мечтают фармацевты. 31% респондентов не верят в возвращение аптек в систему здравоохранения, но 70% поддерживают создание Главного аптечного управления.

Основные плюсы возрождения этого института, помимо возращения аптек в систему здравоохранения (60,9%), фармацевты видят в усилении контроля за организацией лекарственного обеспечения (50,2%), в росте престижа профессии «фармацевт» (на это надеются 49,8% респондентов). 42,4% опрошенных считают, что сотрудники аптек получат все привилегии госструктур, а 31% предполагают, что централизация приведет к снижению закупочных цен.

Недостатков создания новой структуры, на взгляд респондентов, существенно меньше. 28,9% респондентов опасаются усиления бюрократического начала в управлении и возникновения условий для коррупции (отметим, что одна из целей создания Главного аптечного управления – снижение коррупционной составляющей). 25,8% респондентов опасаются передела аптечного рынка, а 24% вообще считают эту инициативу популистской: «невозможно сегодня вернуть то, что было во времена СССР».

gxpnews