DSM Group: рынок ЛП снизился на 16,5% в феврале 2023 года

В феврале 2023 года рынок лекарственных препаратов (ЛП) упал на 16,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, следует из аналитического отчета DSM Group. Тем не менее по сравнению с февралем 2021 года фиксируется рост аптечного рынка на 10,5%.

Объем коммерческого рынка ЛП в феврале составил 102,5 млрд рублей. В натуральных единицах измерения объем реализации ЛП уменьшился на 5,8% относительно января и составил 328,4 млн упаковок, что на 22,9% меньше, чем в феврале прошлого года.

Большая часть ЛП (66%), реализованных на рынке, производилась на территории России (локализованные препараты), однако ввиду невысокой цены по сравнению с импортными лекарствами в стоимостном выражении они заняли 47,7% рынка.

Средняя стоимость упаковки ЛП составила 312,2 рубля, причем в январе-феврале 2023 года наметилось снижение доли дешевых ЛП стоимостью до 50 рублей (1,7% в 2023 году против 2,7% в 2021-м) и 150-500 рублей (31,9% в 2023-м против 39,8% в 2021-м). Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 3,8%, до 57%, от общей доли рынка в феврале.

Основными факторами, оказывающими влияние на рынок, названы COVID-19 (в 2023 году заболеваемость в 10 раз ниже, чем в 2022-м) и антироссийские санкции, которые влекут всплески ажиотажного спроса на некоторые препараты. В рейтинге брендов по доле на рынке лидирует «Ксарелто» (1,02%). За ним следуют «Эликвис» (0,86%), «Арбидол» (0,81%), «Ингавирин» (0,78%) и «Терафлю» (0,70%).

Среди производителей наибольшую долю рынка имеют Bayer (3,93%), Stada (3,60%), «Отисифарм» (3,45%), Abbott Laboratories (3,01%) и Servier Laboratories (2,94%). При этом ни одна из них не показала прироста заработка с продаж на российском рынке в январе-феврале 2023 года. Положительная динамика фармкомпаний по объему за этот период времени отмечена у «Медисорба» (71,5%), Bright Way Group (71,2%), «Фармасинтеза» (71,1%), Alkaloid AD Skopje (62,7%) и Genel (62,6%).

Ранее аналитики DSM Group выяснили, что в этом году фармацевтический рынок России может вырасти на 4-8% по сравнению с предыдущим годом. «Наш прогноз лежит в границах 4-8%», – директор маркетингового агентства Сергей Шуляк.

gxpnews