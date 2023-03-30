ФАС рекомендовала закупать гелий для заправки МРТ по прямым договорам

Как отмечает регулятор, на электронных торговых площадках фиксируется рост цен на жидкий гелий, что может отразиться на стоимости медицинской услуги по диагностике посредством аппаратов МРТ. У клиник есть опция закупать гелий по прямым договорам, а у сервисных организаций – приобретать услуги по его доставке.

«ФАС России рекомендует медучреждениям рассмотреть возможность приобретения гелия по прямым договорам с целью оптимизации расходов», – отмечается в сообщении регулятора.

Средневзвешенный индекс цен на жидкий гелий для различных потребителей начал расти в июне 2022 года. Если 7 июня он стоил 12,2 тысячи рублей за килограмм, то уже 30-го – 19,4 тысячи рублей. К концу июля цена составляла до 29,7 тысячи рублей. По состоянию на 3 августа стоимость понизилась до 24,3 тысячи рублей.

В результате в августе 2022 года по поручению руководителя аппарата Правительства РФ ФАС совместно с Росздравнадзором разработала временные правила реализации жидкого гелия покупателям из сферы здравоохранения, которые затем были утверждены «Газпромом».

В частности, цена для клиник, использующих жидкий гелий для заправки аппаратов МРТ, была заморожена на уровне 10,3 тысячи рублей за килограмм, что было сопоставимо со среднегодовыми ценами прямых договоров за 2021 год. Помимо этого, «Газпром газонефтепродукт холдинг» обязался резервировать объемы жидкого гелия для нужд медучреждений.

По данным ЕИС в сфере закупок, в феврале 2023 года Иркутский клинический диагностический диспансер закупал жидкий гелий для дозаправки МРТ при начальной максимальной цене 1 680 рублей за литр жидкого гелия (эквивалентно 14,5 тысячи рублей за килограмм).