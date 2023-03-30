Минпромторг намерен разрешить закупать медизделия одним лотом в рамках офсетных контрактов

В рамках офсетных контрактов хотят разрешить закупать медизделия одним лотом. Ранее по такой процедуре позволили закупать медизделия в рамках госконтрактов.

Минпромторг предлагает разрешить закупать медицинские изделия одним лотом в рамках офсетных контрактов. Проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 620 от 19.04.2021.

В пояснительной записке к документу говорится: анализ правоприменительной практики показал, что в некоторых конкретных случаях положения постановления № 620 привели к увеличению числа процедур при закупках медизделий.

При заключении каждого офсетного контракта предусматриваются обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства. При этом медизделия могут производиться на одной производственной площадке. Поэтому требование заключать офсетный контракт на каждый вид медизделия и требовать создавать под каждый из них производственную площадку экономически не обоснованно, отмечается в пояснительной записке.

В марте правительство до 1 сентября 2022 года сняло запрет закупать различные медизделия одним лотом в рамках госконтрактов. В постановлении сказано, что в одном лоте должен содержаться один вид медицинского изделия, если заказчик не докажет возможность применения предусмотренных исключений. К ним относятся совместное использование «основного» медизделия и расходных материалов к нему (должны быть описаны производителем) и лимиты по начальной максимальной цене контракта (у каждого учреждения свои, но не более 1,5 млн руб.). Действие документа в дальнейшем не продлевали.

Артем Косенок

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