В Москве возбудили дело из-за незаконного оборота препарата «Лаеннек»

По факту незаконного оборота препарата «Лаеннек» в Москве возбудили уголовное дело. Следователи еще в феврале провели проверочную закупку, лекарство незаконно сбывали в интернете. Накануне стало известно о смерти студентки из-за приема такого препарата, еще один человек находится под наблюдением врачей. О прямой связи между этими событиями правоохранительные органы не сообщали.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота гепатопротекторного лекарственного средства «Лаеннек» (п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ). Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник.

По словам собеседника агентства, неизвестные в интернете, в том числе используя паблик в соцсети «ВКонтакте», незаконно сбывали рецептурный лекарственный препарат «Лаеннек». В рамках оперативно-розыскного мероприятия 6 февраля на улице Гиляровского была проведена проверочная закупка 200 ампул этого препарата на сумму 136,5 тыс. руб.

По данным telegram-канала «112», ампулы продавали в интернете, в частности через страницу нутрициолога из Екатеринбурга.