СМИ сообщили о возможной покупке акционерами «Фармстандарта» заводов Henkel в России

«Ведомости» сообщили, что российские заводы Henkel может приобрести консорциум инвесторов. В их числе акционеры «Фармстандарта», которые станут мажоритарными владельцами предприятий. Сумма сделки не называется.

Компания Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Назвать покупателя он отказался, сказав лишь, что «соглашение между сторонами пока не подписано». Источник издания уверяет, что 11 заводов немецкой компании может приобрести консорциум инвесторов.

В него входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Эту информацию подтвердили источник, близкий к фирме, которая также рассматривала покупку этих активов, а также один из консультантов по недвижимости.

Два собеседника издания утверждают, что акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel. Стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. По словам одного из источников, соглашение будет включать условие о возможности обратного выкупа заводов. Собеседники не называют сумму сделки, но говорят, что после продажи фабрик выпуск продукции под брендами Henkel продолжится.

В пресс-службе Правительства России, «Фармстандарте», Kismet Capital и «Эльбрус капитале» на запросы «Ведомостей» не ответили. «ФВ» также направил запросы в правительство и «Фармстандарт». Представитель Henkel сообщил ТАСС, что компания ведет переговоры о завершении ухода с российского рынка. Однако не может предоставить никакой дополнительной информации – ни о потенциальном покупателе, ни о других деталях, поскольку соглашение еще не подписано, отметили в компании.

По данным Henkel на конец 2022 года, компании принадлежат фабрики в Перми, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, Ставропольском крае, а также два предприятия в Московском регионе. Компания в России выпускает моющие и чистящие средства, клеи и средства для обработки поверхностей.

В апреле 2022 года Henkel объявила о прекращении деятельности в России и уходе с рынка. В компании заявили, что для продажи бизнеса и перехода прав собственности новому владельцу необходимо, чтобы российское подразделение могло работать независимо от глобальных бизнес-процессов и систем Henkel. Поэтому с 1 января 2023 года российское подразделение начало вести свою деятельность под новым коммерческим названием LAB Industries.

«Обособление российской части бизнеса является необходимым условием для ухода Henkel из страны. Это не меняет решения Henkel о том, чтобы покинуть российский рынок. Данный шаг — важное техническое условие для его реализации», – говорится в сообщении компании.

В феврале СМИ писали, что совладелец фармацевтического холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин завершил сделку по приобретению у банка «Траст» производителя мелованного картона ООО «Кама». Итоговая сумма сделки составила 36 млрд руб.

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Артем Косенок

Маргарита Грошева

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