Экспорт препаратов «Биннофарм Групп» вырос на 23%, до 3 млрд рублей, в 2022 году

В 2022 году фармкомпания «Биннофарм Групп» увеличила объем продаж на экспортных рынках на 23%. Продажи в этом сегменте составили 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

По данным аналитического агентства IQVIA, основными рынками сбыта стали Узбекистан и Казахстан, где «Биннофарм Групп» входит в топ-5 компаний по количеству проданных упаковок лекарств (более 38 млн и 25 млн единиц соответственно), а также Киргизия, где компания занимает первое место по итогам года не только в упаковках (более 28 млн), но и в денежном выражении (более 638 млн рублей).

На рост продаж в странах СНГ повлиял успешный вывод синбиотика «Максилак», венотоника «Венарус», противовоспалительного препарата «Дексонал», спазмолитика «Необутин». Драйвером роста (30%) стал противовирусный препарат «Кагоцел»: в 2022 году в странах СНГ было куплено 800 тысяч упаковок лекарства на 300 млн рублей.

«Биннофарм Групп» готовится вывести на экспортные рынки более 10 новых препаратов, которые зарекомендовали себя на территории РФ, в 2023 году. На развитие экспортного направления и увеличение объема производства лекарств компания потратит 5 млрд рублей.

«Большую помощь в осуществлении экспансии на зарубежных рынках нам оказывают иностранные представительства, открытые чуть больше года назад. Благодаря им мы имеем возможность быть на прямой связи с клиентами и контрагентами, оперативно реагировать на изменения, которые происходят в каждой стране», – заявила директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» Екатерина Славгородская.

По ее словам, в продвижении своих товаров «Биннофарм Групп» использует современные подходы, в том числе омниканальный маркетинг и диджитал-коммуникации, что дает возможность быстрее знакомить аудиторию с портфелем препаратов.

gxpnews