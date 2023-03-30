Площадка «Мосмедпарк» получила статус технопарка

Столичная научно-инновационная площадка медицинских технологий и фармацевтики «Мосмедпарк» получила статус технопарка. Его наличие позволяет получать льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также дает право на снижение ставки арендной платы за землю. В совокупности эти льготы уменьшают налоговую нагрузку до 25%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Мосмедпарк» расположен в районе Печатники, его специализация – предоставление инновационной инфраструктуры и сервисов для фармкомпаний и производителей медизделий, обеспечивающих полный цикл создания продукции. В технопарке размещены 33 компании. В числе ключевых резидентов: ООО «ГЕМ» (производит расходные материалы для лабораторий), ООО «Амплитек» (разработчик и производитель наборов реагентов для лабораторий), ООО «Система-БиоТех» (биотехнологическая лаборатория полного цикла).

До 2025 года в развитие технопарка – ремонт зданий и помещений, модернизацию инженерной инфраструктуры, благоустройство территории – будет вложено 300 млн рублей.

В конце 2022 года власти Москвы объявили о планах построить в столичном районе Северный фармацевтический технопарк, который включит в себя единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения, отвечающие за изучение перспектив производства инновационных лекарственных средств.

gxpnews