Eli Lilly не прекратит поставки жизненно важных ЛП в Россию

Американская фармкомпания Eli Lilly, на днях объявившая о своем окончательном уходе с российского рынка, продолжит поставлять в страну жизненно важные препараты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу представительства компании в РФ.

«Компания Eli Lilly осуществляет и продолжает осуществлять поставки жизненно важных лекарственных препаратов на территорию РФ», – заявили в пресс-службе. Речь идет о пациентах с сахарным диабетом, онкологическими, аутоиммунными и неврологическими заболеваниями.

О намерении покинуть российский рынок Eli Lilly сообщила еще в 2022 году, но к конкретным шагам приступила только сейчас. Тем не менее в Росздравнадзоре рассказали, что уведомлений о приостановке деятельности от компании не получали.

Предварительно известно, что Eli Lilly договорилась с Swixx BioPharma о передаче прав на ввоз и продажу в РФ препаратов.

gxpnews