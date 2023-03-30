Опрос: 44% врачей считают, что контролировать продажу рецептурных ЛП онлайн невозможно

С 1 марта в трех регионах России стартовал пилотный проект по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, в том числе антибиотиками, целью которого является усиление контроля в сфере отпуска аптечных препаратов. Тем не менее, согласно результатам опроса сервиса «Актион Медицина», 44% российских медиков не приветствуют эксперимент, потому что государство не сможет уследить за случаями отпуска антибиотиков.

Еще 30% опрошенных заявили, что не против проекта и введения механизма контроля, аргументировав мнение тем, что «в аптеке все равно не спрашивают рецепт на антибиотики». При этом почти каждый четвертый врач (27%) из опрошенных признался, что не оформляет рецепт на антибактериальные препараты, если об этом не попросит пациент.

В перечень препаратов для онлайн-продажи вошли антибиотики, средства для лечения сахарного диабета, артериальной гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний.

В опросе приняли участие 566 респондентов, 89% из них – лечащие врачи, 44,3% – работники госмедучреждений, 28% – работники частных клиник.

gxpnews