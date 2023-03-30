Препарат от опиоидной передозировки одобрен FDA к безрецептурной продаже

FDA одобрило для продажи без рецепта препарат Narcan от Emergent BioSolutions, который применяется для купирования опиоидной передозировки. Это лекарство в виде спрея на основе налоксона быстро блокирует действие опиоидов, восстанавливая нормальное дыхание у пациента, особенно при применении в первые минуты после появления признаков недомогания, сообщает Reuters.

По информации компании-производителя, препарат можно будет купить без рецепта в аптеках и на онлайн-площадках США уже к концу лета. Впрочем, аналитики сомневаются в том, что Emergent получит значительный объем продаж после разрешения FDA к свободной продаже. По данным экспертов, продажи назального Narcan достигли пика в 2020 году и с тех пор снижаются. В 2022 году зафиксирован спад на 14% по сравнению с 2021 годом.

Это решение FDA – один из этапов борьбы с опиоидным кризисом в США. По оценкам правительства США, в 2021 году в стране было зарегистрировано более 100 тысяч смертей от передозировки наркотиками, что почти на 15% больше, чем годом ранее.

gxpnews