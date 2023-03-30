J&J прекращает исследования вакцины от RSV после успеха конкурентов

Американская Johnson & Johnson (J&J) выбыла из гонки за право стать первой компанией, которой FDA одобрит вакцину против респираторно-синцитиального вируса (RSV). Решение принято J&J самостоятельно ввиду отставания разработки компании от вакцин-конкурентов от Pfizer и GSK, сообщает Reuters.

Испытания вакцины начались осенью 2021 года, в них участвовали примерно 23 тысячи людей в возрасте 60 лет и старше. На промежуточной стадии исследований препарат показал 80% эффективности. Тем не менее J&J уступила конкурентам, остановила исследования на поздней стадии и заявила, что «сосредоточится на других своих разработках – препаратах с большей потенциальной пользой для пациентов».

RSV – основная причина развития пневмонии у младенцев и пожилых людей. Хотя многие производители лекарств работают над созданием такой вакцины, пока профилактика этого заболевания с помощью прививки невозможна.

В начале марта 2023 года Консультативный комитет FDA проголосовал за одобрение вакцины против RSV производства GSK. Несколькими днями ранее предварительное одобрение получила вакцина от Pfizer.

gxpnews