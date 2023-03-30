Суд арестовал имущество дистрибьютора «Профитмед» и его соучредителя Дмитрия Свирина

Московский банк Сбербанка в январе 2023 года подал иск в Преображенский суд Москвы к АО «Профитмед», ООО «Профитмед Санкт-Петербург» и Дмитрию Свирину, чтобы взыскать долг по кредитам и обратить взыскание на заложенное имущество. В документах суда сумма долга не указана.

Одновременно банк запросил обеспечительные меры – наложить арест на «все имущество, в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось» «Профитмеда» и самого Свирина на сумму долга. Суд 26 января удовлетворил ходатайство Сбербанка, арестовав лекарственные средства, автопогрузчик, оборудование «Профитмеда», находящееся в залоге банка, квартиры и земельные участки Свирина, а также запретив Свирину распоряжаться имеющимися долями в различных компаниях, говорится в материалах суда. В числе недвижимого имущества соучредителя «Профитмеда», арестованного судом – две квартиры в Москве и Подмосковье, два машиноместа, земли в Раменском районе Московской области общей площадью более 10 тысяч кв. метров и три дома. Арестованы также доли Свирина в ООО «Верхауз СПб» (управляет петербургским складом, там у предпринимателя – 23%), ООО «Нашотель» (управляет одноименным отелем в Санкт-Петербурге, у Свирина 22,37%) , ООО «Отельуправление» (23%), ЗАО «Верхаус Норд» (50%), АО ФК «Профит Хауз» (доля не указана), ЗАО «Фин Бэст» (владеет ООО «Профитпаб», управляющим баром Stairs на Петровке в Москве).

Представитель «Профитмеда» пытался обжаловать это решение, но 13 марта оно оставлено в силе, следует из карточки дела. Vademecum направил запрос в Сбербанк и «Профитмед».

В отношении «Профитмеда» инициирована процедура банкротства. В январе 2023 года иск о банкротстве ЗАО «Профитмед» в арбитражный суд Москвы подал петербургский поставщик медизделий «Эклиф». Заявление принято к производству и должно быть рассмотрено 6 апреля. К дистрибьютору только в 2023 году подано исков на 1,7 млрд рублей, говорится в «СПАРК-Интерфакс», на самую крупную сумму – от Аресбанка.

Часть арестованной суммы оказалась на залоговом счету «Профитмеда» в «Аресбанке» – 563,3 млн рублей. Теперь банк требует в арбитражном суде Москвы освободить эти средства и снять арест с части товара, также находящегося в залоге. Иск принят к производству 27 марта и будет рассмотрен 6 апреля.

Сбербанк – не единственный кредитор «Профитмеда», добившийся ареста имущества должника. Еще 282,4 млн рублей «Профитмед» задолжал «Полисану» – столько фармпроизводитель требует с дистрибьютора через арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В феврале 2023 года «Полисан» добился ареста средств на расчетных счетах «Профитмеда» на заявленную сумму. С части средств, необходимых для уплаты налогов и зарплат, суд снял арест 27 марта по заявлению «Профитмеда».

ЗАО «ПрофитМед» зарегистрировано в Москве в 1994 году. В 2002 году учредителями компании выступали Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит Хауз», председатель совета директоров «ПрофитМед» Евгений Стригас и их миноритарные партнеры. ФК «Профит Хауз» учреждена Алексеем и Ольгой Свириными, а также основным владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. Текущие владельцы головной компании дистрибьютора не раскрываются. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году компания выручила 32,3 млрд рублей, прибыль организации составила 133,2 млн рублей. Харитонин также – один из основных владельцев «Аресбанка».

Фото: go64.ru

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