Количество отмененных закупок лекарств снизилось в начале года

С начала года по 27 марта отменены или не состоялись чуть более 73 тыс. закупок лекарств. Год назад таковых было почти 80 тыс. Чаще всего так было при закупках декстрозы, натрия хлорида и амоксициллина с клавулановой кислотой.

«ФВ» по данным AlphaRM подсчитал количество не состоявшихся закупок лекарств. По сравнению с периодом 1 января—27 марта 2022 года количество отмененных конкурсов снизилось на 9%. В анализ не попали аукционы, не состоявшиеся по причине подачи одной заявки.

Среди лидирующих МНН по количеству отмененных закупок как в 2023-м, так и в 2022 году — натрия хлорид, декстроза, этанол, парацетамол и другие так называемые традиционные препараты. Также госзаказчики сталкиваются с проблемами закупок вальпроевой кислоты и иммуноглобулина человека. В 2022 году несколько региональных СМИ сообщали о жалобах пациентов об отсутствии этих препаратов.