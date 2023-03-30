Eli Lilly подтвердила уход из России

К Swixx BioPharma перейдут также обязательства Eli Lilly по локальному производству.

Eli Lilly импортирует инсулины (инсулин лизпро и генно-инженерные инсулины человека), антидепрессанты Прозак (флуоксетин) и дулоксетин, антипсихотический препарат Зипрекса (оланзапин), Страттера (атомоксетин) от синдрома дефицита внимания, онкопрепараты Алимта (пеметрексед), Гемзар (гемцитабин), Зенлистик (абемациклиб), Цирамза (рамуцирумаб), гормональный Форстео (терипаратид), сахароснижающий Трулисити (дулаглутид), препараты от аутоиммунных заболеваний Олумиант (барицитиниб) и Талс (иксекизумаб).

Из них Зенлистик, Олумиант, Трулисити, Талс, по данным регудостоверений, упаковываются в том числе на уфимской площадке «Фармстандарта». Eli Lilly в середине 2010-х собиралась локализовать производство инсулинов на «Р-Фарме», но все они продолжают полностью импортироваться, следует из их регудостоверений.

Страттера и Симбалта не включены в перечень ЖНВЛП.

В марте 2022 года Eli Lilly объявила, что приостановит инвестиции в Россию и запуск новых клинических исследований, а также поставки «неосновных» лекарств. В итоге Eli Lilly отказалась от поставок другого препарата не из перечня ЖНВЛП – Сиалиса (тадалафил) для лечения эректильной дисфункции.

Eli Lilly повторяет схему ухода из России другого американского фармпроизводителя – Bristol-Myers Squibb. Компания также к июню 2022 года передала бизнес своему партнеру Swixx BioPharma, продолжив поставки лекарств.

Фото: wfyi.org

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