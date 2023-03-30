Список основных лекарств ВОЗ может пополниться препаратами от ожирения

Новые запросы о включении в перечень планируется рассмотреть в апреле, а обновить список – в сентябре 2023 года. В ВОЗ сообщили, что в ближайшие месяцы изучат эффективность лираглутида.

По данным ВОЗ, число страдающих ожирением взрослых выросло с 1975 года более чем в три раза – до 650 млн человек. Еще около 1,3 млрд населения имеют избыточный вес, большинство из них (70%) живет в странах с низким и средним уровнем дохода.

Лираглутид может стать первым лекарством в перечне ВОЗ, предназначенным для снижения веса, указывают авторы обращения. По их словам, число смертей, связанных с лишним весом (от диабета или сердечно-сосудистых заболеваний), растет в бедных странах.

Участники III стадии клинических испытаний Саксенды потеряли от 5% до 10% массы тела за 56 недель.

Для стран с низким и средним уровнем дохода в будущем могут быть рекомендованы и лекараства с МНН семаглутид (Wegovy от той же Novo Nordisk). Wegovy, как и Саксенда, используется и при лечении сахарного диабета. В России Саксенда имеет единственное показание «коррекция массы тела у взрослых и подростков с ожирением или с избыточной массой тела при наличии сопутствующих заболеваний», Оземпик (название Wegovy в РФ) показан только как средство гликемического контроля у пациентов с диабетом 2-го типа.

Некоторые эксперты в области общественного здравоохранения предостерегают от слишком широкого внедрения таких лекарств. Они указывают, что эффект от их применения для лечения ожирения до конца не изучен.

В сентябре 2022 года Институт клинико-экономической экспертизы США (ICER) опубликовал отчет об анализе цен и реальной эффективности четырех препаратов от ожирения, одобренных FDA за последние 10 лет. Речь идет в том числе и о Саксенде и лекарствах с семаглутидом, а также препаратах с МНН phentermine+топирамат (Qysmia от Vivus) и налтрексон+bupropion (Contrave от Orexigen Therapeutics). В ICER считают, что цены на препараты Novo Nordisk завышены в среднем в два раза. Наиболее целесообразным при соотношении эффективности и стоимости в ICER называют применение препарата Qysmia.

В ICER рассматривали клиническую эффективность препаратов в сочетании с изменением образа жизни по сравнению с плацебо. Учитывалось процентное снижение веса пациентов по сравнению с его исходным уровнем, а также показатели гемоглобина, артериального давления и объемов талии. Наибольшая потеря веса наблюдалась при приеме препаратов с МНН семаглутид и phentermine+топирамат.

По данным DSM Group, в первые девять месяцев 2022 года продажи Саксенды в аптеках выросли в 3,6 раза – до 105,2 тысячи упаковок, притом что весь розничный рынок за восемь месяцев вырос на 1,4% – до 3 млрд упаковок. В деньгах продажи Саксенды увеличились в 2,7 раза – до 1,8 млрд рублей. Продажи препарата в упаковках в августе выросли на 25% к июлю (весь рынок – на 11%), а в сентябре – еще на 1%.

В мае 2022 года ВОЗ в докладе о проблеме ожирения в Европейском регионе признала заболевание эпидемией. По данным ВОЗ, избыточный вес и ожирение наблюдаются у 60% взрослых и у каждого третьего ребенка (у 29% мальчиков и 27% девочек), а заболевание ежегодно становится причиной смерти 1,2 млн человек (13% в структуре смертности региона).