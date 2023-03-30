Центр «Генетико» проведет IPO на Московской бирже

Организатором размещения выступает брокерская компания «Алор», соорганизатором – инвестиционная группа «ИВА Партнерс». Дата и цена размещения будут определены в ближайшее время на совете директоров компании.

Председатель совета директоров Института стволовых клеток человека Артур Исаев говорил Forbes в конце марта, что сейчас «у инвесторов много денег, которые страшно вкладывать в рынок», но вложения «в бизнес, который устойчив и развивается, должны компенсировать те риски, которые несет кризис». Тогда же Исаев оценивал готовность к IPO в 95–99%.

Центр оказывает услуги по диагностике наследственных заболеваний, а также консультирует пары для подготовке к беременности. «Генетико» располагает четырьмя лабораториями для проведения генетических исследований.

Акционерное общество (АО) «ЦГРМ «Генетико» было зарегистрировано в Москве в 2012 году. Организация на 85,26% принадлежит ПАО «ИСКЧ» (Институт стволовых клеток человека), еще 8,29% – у ООО «ИСКЧ Венчурс», оставшимися 6,45% владеет председатель совета директоров ПАО «ИСКЧ» Артур Исаев. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году компания выручила 396 млн рублей, убыток составил 135,9 млн рублей. В конце ноября 2022 года акции центра «Генетико» были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже. Тогда же юрлицо компании стало публичным акционерным обществом (ПАО).

В 2021 году «Генетико» выполнил для IT-подразделения МВД России научно-исследовательскую работу «Анатомия». Компания должна была проанализировать перспективы использования искусственного интеллекта в области биоинформатики для дальнейшего создания цифровых сервисов по поиску серийных убийц на основе анализа генетического материала.

Сам ИСКЧ провел IPO в 2009 году. Акции компании обращаются на Московской бирже.