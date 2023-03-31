«Октафарма-Фармимэкс» начинает строительство завода за 6 млрд рублей в Рязанской области

Компания «Октафарма-Фармимэкс» начала подготовительные работы перед стартом строительства завода по переработке плазмы крови в Скопинском районе Рязанской области. В проект, о котором было объявлено несколько лет ранее, будет вложено 6 млрд рублей, сообщает региональный Госстройнадзор.

«В настоящее время ведутся подготовительные работы: устройство подъездных дорог, обустройство бытового городка», – уточняется в источнике. На предприятии наладят производство препаратов в виде растворов для инъекций из плазмы крови. Планируется, что мощность производства составит 600 тысяч литров в год.

Инвестиционный контракт о создании в Рязанской области производства биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека был заключен в сентябре 2018 года между Минпромторгом РФ, правительством региона и ООО «Октафарма-Фармимэкс», а также АО «Фармацевтический импорт, экспорт» и ООО «Скопинский фармацевтический завод» (в качестве «привлеченных лиц»). Тогда планировалось, что уже в 2022 году производство будет запущено на полную мощность.

В начале 2023 года правительство утвердило концепцию увеличения заготовки плазмы крови на период до 2030 года. В течение ближайших двух лет в России в три раза увеличат объемы заготовки материала: до 600 тысяч литров в год.

gxpnews