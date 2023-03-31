«Октафарма-Фармимэкс» начала строительство фармзавода за 6 млрд рублей

ООО «Октафарма-Фармимэкс» еще в сентябре 2018 года подписало специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом, правительством Рязанской области и «Скопинфарм» (входит в «Фармимэкс»), предполагающий создание в регионе производства полного цикла препаратов крови. Плановый объем инвестиций тогда оценивался в 5 млрд рублей. «Интерфакс» сообщает, что сейчас сумма вложений достигла 6 млрд рублей.

Совместное предприятие шведской Octapharma и «Фармимэкс» планировало к 2025 году организовать в Рязанской области выпуск биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, в том числе не имеющих аналогов, сообщал Минпромторг. Мощность производства – 600 тысяч литров продукции в год.

СПИК предполагает выпуск девяти видов продукции (в 2018 году заявлялось производство человеческого фактора Виллебранда/концентрата фактора VIII, человеческого фактора VIII, стабилизированного фактором Виллебранда, концентрата человеческого фактора IX, иммуноглобулина 5% и 10% для внутривенного введения, раствора человеческого альбумина и концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям Octapharma).

Планируется, что «Фармимэкс» для обеспечения завода сырьем после 2025 года создаст в России 10 центров сбора плазмы крови. Эта же компания будет заниматься дистрибуцией продукции СПИК. «Скопинфарм» будет осуществлять упаковку и выпускающий контроль качества продукции, а после 2025 года – только вторичную упаковку. По словам главы Рязанской области Николая Любимова, продукция, выпускаемая по специнвестконтракту, сможет экспортироваться как минимум в страны ближнего зарубежья.

«Октафарма-Фармимэкс», по данным СПАРК, создана в 2007 году и принадлежит шведской компании Octapharma Pharmimex Holding. В 2021 году убыток компании составил 47,9 млн рублей.