Санавиацию смогут задействовать для доставки медоборудования и лекарств

Как следует из проекта документа, санавиация может быть задействована в нескольких случаях: медицинской эвакуации пациентов с использованием медоборудования доставки медтехники, медицинских изделий, лекарств и других профильных грузов для спасения жизни пациента; проведения диагностических ‎и лабораторных исследований; оказания консультативной, методической помощи и проведения срочных противоэпидемических мероприятий. Помимо этого, санавиация может быть использована для доставки медперсонала с целью проведения профилактических и плановых осмотров и обратной доставки пациентов попутным рейсом, но при условии, что в населенном пункте нет транспортного сообщения.

Воздушные суда должны соответствовать стандарту оснащения, утвержденному Порядком оказания скорой медицинской помощи, а также иметь специальные изображения красного креста на судне.

Документом устанавливается готовность воздушного судна к вылету в срок не более 30 минут в весенне-летний период и 60 минут в осенне-зимний период с момента поступления заявки.

Исполнитель обязан предоставить сертификат эксплуатанта на право выполнения авиационных работ, сертификат типа, дополнительные сертификаты, аттестат ‎о годности к эксплуатации и другие документы. Также подрядчик в течение пяти рабочих дней должен предоставить документы о субподрядчике, если он привлекается для выполнения более 5% от объема заказа.

С 2014 года в России реализуется проект по развитию санитарной авиации через направление федеральных субсидий на закупку услуг медицинской эвакуации у операторов с новыми российскими воздушными судами. Затем программа была погружена в нацпроект «Здравоохранение».

Осенью 2017 года глава авиакластера ГК «Ростех» Анатолий Сердюков анонсировал проект по централизации санитарной авиации. В том же году при поддержке госкорпорации в качестве централизованного оператора профильных услуг была создана Национальная служба санитарной авиации (НССА).

В июле 2018 года Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром, своим распоряжением наделил АО «НССА» статусом единого поставщика по контрактам на авиауслуги для нужд санитарной авиации. В декабре 2020 года Правительство РФ продлило полномочия НССА в качестве единого поставщика авиауслуг в регионах России до конца декабря 2021 года.

За пять лет компания заключила контракты на 4,3 млрд рублей. Организация работает в 53 регионах страны и совершила более 17 тысяч вылетов, эвакуировав более 20 тысяч пациентов. Основа флота – вертолеты Ми-8АМТ и «Ансат» производства Казанского вертолетного завода (входит в ГК «Ростех»).

С 2022 года подрядчики для нужд санавиации выбираются на конкурсной основе, причем структура «Ростеха» в некоторых регионах уступает рынок региональным поставщикам, однако регулярно обжалует нарушения при выборе подрядчиков местными властями, апеллируя к фактам недобросовестной конкуренции.