Правительство утвердит для единственных поставщиков перечень предъявляемых к ним критериев

Правила рассмотрения поступивших обращений от компаний для определения ‎их единственными поставщиками и принятия по ним решений будут определены ‎в регламенте правительства и положении об аппарате правительства, утвержденном постановлением № 260 от 01.06.2004.

В июле 2022 продлили до конца 2023 года право для региональных властей при необходимости определять новые случаи и порядок закупок у единственного контрагента, а также возможность внесения изменений в существенные условия контракта. Согласно изменениям, запреты на ограничивающие конкуренцию соглашения, акты и действия федеральных и региональных органов власти, а также государственных внебюджетных фондов и Центробанка не будут распространяться в случае установления правительством особых случаев закупки у единственного поставщика, предусмотренных 1 и 2 частями статьи 15 ФЗ № 46.

В сентябре 2022 года Госдума приняла в I чтении проект о закупке регионами лекарств у единственного поставщика из числа местных государственных предприятий. Сейчас субъекты России могут заключать такие контракты, но, согласно принятому ранее закону, с 1 июля 2023 года лишатся такой возможности. Депутаты решили сохранить за регионами право закупать лекарства и другие товары у ГУП или у полностью государственного акционерного общества.

Таисия Кубрина

Артем Косенок

pharmvestnik