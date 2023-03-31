Выпуск лекарственных препаратов в феврале сократился в рублях на 21%

Росстат сообщил, что выпуск лекарственных препаратов в феврале сократился на 21,1% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Изготовлено продукции на 46,5 млрд руб. За первые два месяца произведено продукции на 91 млрд руб. – на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в феврале 2023 года снизился по сравнению с февралем 2022 года на 22,0%. Однако вырос на 6,4% по сравнению с январем 2023 года. За первые два месяца 2023 года их производство снизилось на 15,1% по сравнению с январем — февралем 2022 года. Такую статистику по итогам февраля приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в феврале изготовлено на 46,5 млрд руб. Это на 21,1% меньше, чем в феврале прошлого года, но на 4,7% больше, чем в январе нынешнего года. За январь — февраль 2023 года произведено продукции на 91 млрд руб., что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

По данным Росстата, сывороток и вакцин изготовлено 1,7 млрд доз, что на 38,8% больше, чем в феврале 2022 года, и на 64,9% больше, чем в январе 2023 года. Выпуск в ампулах составил 681 тыс. штук. Это в 6,7 раз больше, чем в феврале 2022 года, и на 35,5% больше, чем в январе 2023 года. За первые два месяца производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 18,1%, а в ампулах – на 65,1% по сравнению с январем — февралем 2022 года.

Производство фармсубстанций снизилось по сравнению с февралем 2022 года на 10,4%, а по сравнению с январем 2023 года – на 12,4%. За первые два месяца 2023 года фармацевтических субстанций произведено на 6,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 26,8 т. Это на 35,1% меньше, чем в феврале 2022 года, и на 7,2% меньше, чем в январе 2023 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с февралем 2022 года на 24,4%, но снизился по сравнению с январем 2023 года на 17,2% и составил 78,4 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 46,7 млн упаковок – на 27,1% меньше, чем в феврале 2022 года, но на 22% больше, чем в январе 2023 года. За январь — февраль 2023 года их произведено 84,9 млн упаковок, что на 21,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 13,2 млн упаковок, что меньше, чем в феврале 2022 года и январе 2023 года, на 64,6 и 45,5% соответственно.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в феврале 2023 года выпущено на 2,3 млрд руб. – на 15,3% меньше, чем в феврале 2022 года, но на 4,7% больше, чем в январе 2023 года. За первые два месяца 2023 года произведено медицинской аппаратуры этого типа на 4,4 млрд руб., что на 0,9% меньше, чем в январе — феврале 2022 года.

Ранее Росстат сообщал о снижении выпуска препаратов в рублях по итогам января нынешнего года. Так, в этом месяце было изготовлено лекарственных препаратов на 44,5 млрд руб. Это на 1,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 12,3% меньше, чем в декабре того же года.

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Артем Косенок

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