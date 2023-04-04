Минздрав одобрил новый препарат для пациентов с хронической болезнью почек при диабете

Минздрав одобрил препарат «Фириалта» от Bayer. Лекарство применяется для лечения хронической болезни почек, связанной с диабетом 2-го типа. FDA одобрило финеренон в 2021 году. Американская ассоциация диабета внесла его в стандарты медицинской помощи при диабете.

Компания Bayer получила регистрационное удостоверение на препарат «Фириалта» (МНН финеренон), применяющийся у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), связанной с диабетом 2-го типа. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). Лекарство выпускается в таблетках в двух дозировках: 10 мг и 20 мг.

«Фириалта» необходимо принимать один раз в день по одной таблетке, сказано в документе, опубликованном в ГРЛС. Препарат противопоказан до 18 лет, а также беременным и кормящим матерям.

В документе также перечислены некоторые побочные действия препарата. Самые частые из них: высокая концентрация калия в крови, низкая концентрация натрия и снижение гемоглобина. Также возможно развитие гипотензии.

«Фириалта» содержит действующее вещество финеренон — блокатор рецепторов гормона альдостерона. Финеренон блокирует действие минералокортикоидов. Чрезмерная активность минералокортикоидных рецепторов (МР) служит важнейшим пусковым фактором повреждения почек и сердца.

Финеренон способен существенно снизить риск возникновения фибрилляции или трепетания предсердий (ФТП) у пациентов с хронической болезнью почек и сахарным диабетом 2-го типа, указано на сайте компании Bayer. Финеренон первый экспериментальный нестероидный селективный антагонист минералокортикоидных рецепторов, который оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и почки у данных пациентов.

Хроническая болезнь почек — одно из наиболее частых осложнений сахарного диабета, являющаяся также при этом независимым фактором риска сердечно-сосудистой патологии. ХБП развивается почти у 40% пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Болезнью страдают свыше 160 млн человек. У пациентов с сахарным диабетом 2-го типа хроническая болезнь почек служит основной причиной терминальной стадии почечной недостаточности, требующей проведения диализа или трансплантации почек для спасения жизни пациента, говорится на сайте компании.

FDA одобрило финеренон под торговым наименованием Kerendia в сентябре 2021 года. Ранее «МВ» писал, что Американская ассоциация диабета (ADA) внесла финеренон в стандарты медицинской помощи при диабете.

Фото: Вероника Догузова

Вероника Догузова

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