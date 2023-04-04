EMA обновило рекомендации по использованию ингибиторов JAK

EMA опубликовало обновленные рекомендации по использованию препаратов из категории JAK-ингибиторов. Согласно данным испытаний, эти препараты вызывают множество побочных эффектов.

EMA опубликовало обновленные рекомендации по использованию препаратов из категории ингибиторы янус-киназ (JAK). Агентство решило обновить их после того, как получило данные нескольких клинических испытаний. У пациентов с ревматоидным артритом и другими факторами риска возникли побочные эффекты. Ранее агентство уже выпускало руководство, касающееся этих препаратов, но в новом документе представлены более полные данные.

Регулятор заявил, что после приема JAK-ингибиторов у пациентов наблюдались малигнизация (перерождение здоровых клеток в злокачественные), серьезные неблагоприятные сердечно-сосудистые события (MACE), инфекции, венозная тромбоэмболия (ВТЭ), в некоторых случаях фиксировалась смерть.

Агентство рекомендовало рассмотреть альтернативы этим препаратам для определенных категорий пациентов. Среди них те, кто старше 65 лет, курил или курит в настоящее время, и те, кто имеет риски сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований или ВТЭ. EMA также рекомендовало врачам проводить периодические осмотры кожи у всех пациентов и внимательно следить за дозировкой лекарств.

Препараты, включенные в новые рекомендации, это «Олумиант» от Eli Lilly, Xeljanz и Cibinqo от Pfizer, «Ранвэк» от AbbVie и Jyseleca от Galapagos. Они используются при ряде хронических воспалительных заболеваний, включая псориатический артрит, ювенильный идиопатический артрит, язвенный колит и атопический дерматит.

Николай Соколов

pharmvestnik