Дело о банкротстве компании «Марбиофарм» прекращено

Соответствующая информация об этом решении опубликована в электронной картотеке суда. В ноябре 2022 года ПАО «Банк „Санкт-Петербург”» обратилось в суд с иском о банкротстве ОАО «Марбиофарм». Предприятие задолжало банку свыше 101 млн рублей за непогашенный кредит. В качестве третьего лица было привлечено ООО «Биотэк».

Должник просил отказать во введении наблюдения и прекратить производство о признании банкротом. Республиканский Минпромторг в отзыве указал, что «Марбиофарм» – теплоснабжающая организация, включенная в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе. Также предприятие установило тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2019-2023 годы, поэтому его банкротство затрагивает полномочия органов местного самоуправления в данной сфере. Согласно материалам дела, «Марбиофарм» оказывает услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения домам в жилом микрорайоне Ширяйково в Йошкар-Оле, «ФВ».

ОАО «Марбиофарм» принадлежит компании АО «МФПДК „Биотэк”». Как указано на официальном сайте, завод является предприятием полного технологического цикла. В настоящее время поставляет на рынок всех регионов России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья более 80 наименований продукции различных фармацевтических групп: лекарственные препараты, БАД, пищевые добавки и субстанции.

В начале марта этого года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в головной структуре группы компаний, созданной Борисом Шпигелем. Но долг заявителя – ООО «Эллара» – выкупила аффилированная с «Биотэком» компания. Борис Шпигель обвиняется в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и находится под стражей с 2021 года.

gxpnews