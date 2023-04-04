Росздравнадзор вновь намерен регламентировать порядок выдачи разрешений на вывоз медизделий

Росздравнадзор намерен продлить порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медицинских изделий. Он будет действовать до 31 декабря этого года включительно.

Росздравнадзор вновь намерен регламентировать порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медицинских изделий. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов. В случае его принятия, документ будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно.

Для получения разрешения на вывоз ограниченных к импорту медизделий заявители должны направить в службу заявление и комплект документов на вывозимое медизделие. Кроме реквизитов компании-заявителя и данных о медизделии в заявлении также прописываются цели и основания вывоза с указанием контрагентов и реквизитов внешнеторговых контрактов (при наличии). Разрешение на вывоз выдается отдельно на каждую партию в рамках одного контракта (договора) поставки.

В документе уточняются причины отказа в выдаче разрешения на вывоз медизделий. Это могут быть неустранение в срок не позднее десяти рабочих дней заявителем выявленных нарушений к полноте и достоверности указанных в заявлении сведений, а также наличие или угроза возникновения критического недостатка товара на территории России.

В марте 2022 года правительство определило списки товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца 2022 года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая. Разрешительный порядок вывоза был установлен для 18 позиций. В октябре запрет на вывоз медизделий из России продлили до конца 2023 года.

Для реализации ограничительного механизма Росздравнадзор в марте 2022 года утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны товаров медицинского назначения. Приказ № 2075 от 22.03.2022 вступил в силу 1 апреля и действовал до конца 2022 года, но после этого не продлевался.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

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