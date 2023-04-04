Умер Давид Паникашвили

Факт смерти подтвердили Vademecum несколько знакомых Давида Паникашвили со ссылкой на его родственников. Похороны пройдут 5 апреля на Кузьмоловском кладбище в Санкт-Петербурге в 13:00.

В последние годы основатель группы «Роста» страдал онкологическим заболеванием.

Давид Паникашвили родился 9 ноября 1950 года. Окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт по специальности «провизор». Работал на различных должностях в аптеках Санкт-Петербурга.

С 1986 года руководил аптекой №77. В 1994 году вместе с Михаилом Мирилашвили основал дистрибьюторскую компанию «Фарм Тамда 77». В 2002 году она объединилась с компанией «Россиб Фармация» под брендом «Роста».

В 2010 году Паникашвили стал основным владельцем «Росты», включавшей также аптечную сеть «Радуга» – «Первая помощь» – «Ладушка».

В 2016 году финансовое положение группы «Роста» подкосилось на фоне слухов о продаже дистрибьюторского и розничного бизнесов группе «36,6».

Тогда же Давид Паникашвили дал издателю Vademecum Дмитрию Кряжеву первое и последнее большое интервью. В нем он говорил о планах перестройки «Росты», у которой возникли проблемы с исполнением обязательств перед производителями. Однако уберечь один из некогда крупнейших холдингов от банкротства предпринимателю не удалось.

«Эркафарм» в 2017 году купила у «Росты» объединенную аптечную сеть. Сама «Роста» банкротится с 2017 года. Завод группы в Санкт-Петербурге перешел Сбербанку. В отношении Паникашвили также с 2019 года ведется процедура банкротства.

Редакция Vademecum выражает соболезнование родным и близким Давида Исааковича.

Фото: Оксана Добровольская/Vademecum



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