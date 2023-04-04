Минпромторг предложил отказаться от отдельной госпрограммы по развитию фармпромышленности

Минпромторг намерен объединить госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» с программой «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Проект постановления разработан в соответствии с резолюцией правительства о согласии на консолидацию мероприятий этих двух программ.

Министерство промышленности и торговли предлагает объединить госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» с программой «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект постановления разработан в соответствии с резолюцией премьер-министра Михаила Мишустина от 16 февраля 2023 года № ММ-П12-2204 о согласии на консолидацию мероприятий этих двух госпрограмм.

Такая консолидация позволит гибко реагировать на потребности в дополнительных механизмах поддержки фармацевтической и медицинской промышленности, оперативно определять их ресурсное обеспечение и обеспечить реализацию. Также ведомство предложило исключить госпрограмму по развитию фармотрасли из перечня госпрограмм, утвержденного распоряжением правительства № 1950-р от 11.11.2010.

Как указал «Коммерсанту» председатель правления Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров Захар Голант, такое решение может означать, что в перспективе госпрограмма по развитию фармотрасли станет частью более масштабной госпрограммы по развитию химической промышленности в целом. При этом, он рассказал, что сами по себе цели по развитию отрасли, как и меры ее поддержки, вряд ли принципиально изменятся, так как Минпромторг планирует зафиксировать их в стратегии «Фарма 2030».

В то же время, советник адвокатского бюро «Трубор» Мария Борзова рассказала «ФВ», что госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» представляет собой общий для различных отраслей документ, который не описывает регуляторную или иную специфику для фармы (ни в текущей версии, ни в версии проекта). К тому же, не до конца ясно, какие последствия с точки зрения планирования бюджетных средств для поддержки фармотрасли будет иметь консолидация двух программ — подразумевает ли консолидация возможности выделения дополнительных средств на поддержку развития отрасли. По мнению юриста, пока неясно, как консолидированная госпрограмма будет коррелировать с реализацией стратегии «Фарма 2030».

В 2023 году правительство направит 1 млрд руб. на программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Распоряжение № 716-р от 27.03.2023 опубликовано накануне на портале правовой информации.

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Артем Косенок

Маргарита Грошева

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