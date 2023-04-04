Путин поручил подготовить рынок протезов конечностей к расширению производства

Президент РФ Владимир Путин дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину и генеральному директору АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлане Чупшевой создать условия для расширения производства протезов конечностей и поддержать предприятия в этой сфере. Особое внимание планируется уделить производству комплектующих к протезам, их электронных компонентов, в том числе микродвигателей и микрочипов. Ответственные лица должны предоставить доклад о проделанной работе до 1 июля 2023 года, говорится на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания наблюдательного совета АНО, состоявшегося 9 февраля 2023 года, в ходе которого в числе прочих обсуждался вопрос социально-экономического развития четырех новых регионов РФ. О необходимости поддержать рынок протезов в РФ на встрече заявил генеральный директор профильной компании «Моторика» Андрей Давидюк.

«В целом с 2016 года объем производства продукции, выручка от реализации увеличилась в 120 раз и в 2022 году составила более 600 млн рублей. <…> Мы видим перспективы развития рынка, мы понимаем экспортный потенциал. <…> Вместе с тем на текущий момент в нашей стране на порядок меньше малых протезных предприятий, чем в лидирующих государствах, при сопоставимой численности населения. Мы просим дать поручение правительству разработать меры поддержки для малых протезных предприятий, которые являются для людей с инвалидностью очень важным элементом реабилитационной индустрии», – заявил он.

Ранее представители российского рынка протезов заявили, что в ближайшее время ожидается рост спроса на такие изделия за счет вернувшихся из зоны СВО бойцов и жителей новых регионов РФ, пострадавших в результате военных действий.

gxpnews