Вакцину от COVID-19 испанской фармкомпании одобрили в Европе

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило в качестве бустерной дозы вакцину против COVID-19 от испанской фармкомпании Hipra, сообщает Pharmaceutical Review.

Препарат под названием Bimervax основан на белковых субъединицах. Им можно вакцинировать пациентов в возрасте от 16 лет, которые до этого получили дозу противокоронавирусной мРНК-вакцины.

В ходе исследований с участием 765 взрослых установлено, что Bimervax повышает уровень антител против штаммов бета и омикрон COVID-19.

Ранее сообщалось об успешном завершении третьей фазы клинических испытаний ингаляционного препарата «Лейтрагин» от ФМБА России, предотвращающего одно из тяжелых осложнений COVID-19 – цитокиновый шторм.

gxpnews