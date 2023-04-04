Новый госфонд проследит за обеспечением ветеранов СВО лекарствами и протезами

Президент РФ Владимир Путин указом №232 от 3 апреля 2023 года утвердил создание государственного фонда “Защитники Отечества”, который будет оказывать всестороннюю поддержку ветеранам СВО и участникам боев в Донбассе, произошедших в 2014 году, а также семьям погибших военнослужащих. Среди прочего, новая структура “будет особо следить за обеспечением ветеранов боевых действий лекарствами и медизделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ”, сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Помимо лекарств, фонд будет следить за обеспечением ветеранов техническими средствами реабилитации, в том числе не входящими в федеральный перечень (например, высокофункциональными протезами). Фонд поможет в получении услуг по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, паллиативной помощи и надомному уходу.

Кроме того, фонд займется оказанием психологической помощи, содействием при получении мер соцподдержки, трудоустройстве и повышении квалификации, оформлении необходимых документов.

Ранее Путин потребовал создать условия для расширения производства протезов конечностей и поддержать предприятия, развивающиеся в этой сфере. Поручение дано по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Особое внимание планируется уделить производству комплектующих к протезам, их электронных компонентов, в том числе микродвигателей и микрочипов.

gxpnews