«  
  »

«Фармимэкс» и «Ирвин 2» поставят ЛП «Коселуго» и «Ксалкори» для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку для подопечных «Круга добра» противоопухолевых препаратов «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Коселуго» (МНН селуметиниб). Селуметиниб будет поставлять АО «Фармимэкс», а кризотиниб – ООО «Ирвин 2». Закупка проведена по начальной (максимальной) цене, так как других желающих участвовать в аукционах не было. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик
1 Селуметинибкапсулы, 25 мг 7260,00 15 950,00 115 797 000,00 АО «Фармимэкс»
2 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 42 060,00 6380,00 268 342 800,00 АО «Фармимэкс»
3 Кризотиниб, капсулы, 250 мг 540,00 4166,67 2 250 001,80 ООО «Ирвин 2»

gxpnews

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

4 апреля, 2023 | Просмотров: 33