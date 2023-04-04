«Фармимэкс» и «Ирвин 2» поставят ЛП «Коселуго» и «Ксалкори» для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку для подопечных «Круга добра» противоопухолевых препаратов «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Коселуго» (МНН селуметиниб). Селуметиниб будет поставлять АО «Фармимэкс», а кризотиниб – ООО «Ирвин 2». Закупка проведена по начальной (максимальной) цене, так как других желающих участвовать в аукционах не было. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщик 1 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 7260,00 15 950,00 115 797 000,00 АО «Фармимэкс» 2 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 42 060,00 6380,00 268 342 800,00 АО «Фармимэкс» 3 Кризотиниб, капсулы, 250 мг 540,00 4166,67 2 250 001,80 ООО «Ирвин 2»

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