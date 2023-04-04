«Фармимэкс» и «Ирвин 2» поставят ЛП «Коселуго» и «Ксалкори» для «Круга добра»

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвела итоги аукционов на поставку для подопечных «Круга добра» противоопухолевых препаратов «Ксалкори» (МНН кризотиниб) и «Коселуго» (МНН селуметиниб). Селуметиниб будет поставлять АО «Фармимэкс», а кризотиниб – ООО «Ирвин 2». Закупка проведена по начальной (максимальной) цене, так как других желающих участвовать в аукционах не было. Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщик
|1
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|7260,00
|15 950,00
|115 797 000,00
|АО «Фармимэкс»
|2
|Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|42 060,00
|6380,00
|268 342 800,00
|АО «Фармимэкс»
|3
|Кризотиниб, капсулы, 250 мг
|540,00
|4166,67
|2 250 001,80
|ООО «Ирвин 2»