В Европе для лечения ожирения у детей могут одобрить препарат от Novo Nordisk

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало расширить применение препарата Wegovy датского фармпроизводителя Novo Nordisk для лечения ожирения у пациентов-детей и подростков в возрасте 12 лет и старше. Сейчас препарат одобрен в США и Европейском союзе только для лечения взрослых, сообщает Reuters.

Положительное заключение принял Комитет по лекарственным средствам для человека ЕМА. Представители Novo Nordisk считают, что решение комитета является «важным признанием неудовлетворенной потребности в лечении у подростков, страдающих ожирением, и необходимости дополнительных вариантов лечения».

Препарат Wegovy на основе семаглутида активирует GLP-1 – гормон, вызывающий чувство сытости в организме после приема пищи. Дозу лекарства постепенно увеличивают, чтобы уменьшить побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта.

Дети и подростки – наиболее уязвимая возрастная категория, подверженная мировой эпидемии ожирения. С 2020 года количество мальчиков и девочек с лишним весом может удвоиться и вырасти до 208 млн и 175 млн соответственно, считают в World Obesity Federation.

gxpnews