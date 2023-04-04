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Минздрав одобрил ЛП «Фириалта» от Bayer

Bayer получил регистрационное удостоверение на препарат «Фириалта» (МНН финеренон), который используется для лечения хронической болезни почек, связанной с диабетом второго типа. Соответствующая информация о регистрации опубликована в ГРЛС.

Финеренон обладает способностью снижать риск возникновения фибрилляции или трепетания предсердий у пациентов с хронической болезнью почек и сахарным диабетом второго типа, указано на сайте компании Bayer. Препарат был одобрен для медицинского применения в Соединенных Штатах в июле 2021 года и в феврале 2022-го в Европейском союзе. FDA считает его первым в своем классе лекарством.

Ранее Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на препарат немецкого производителя Bayer – «Веркуво ХСН» (МНН верицигуат). ЛП применяется для лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН).

gxpnews

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4 апреля, 2023 | Просмотров: 34