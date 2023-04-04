В Европе для лечения ожирения у детей могут одобрить препарат от Novo Nordisk » Минздрав одобрил ЛП «Фириалта» от Bayer Bayer получил регистрационное удостоверение на препарат «Фириалта» (МНН финеренон), который используется для лечения хронической болезни почек, связанной с диабетом второго типа. Соответствующая информация о регистрации опубликована в ГРЛС. Финеренон обладает способностью снижать риск возникновения фибрилляции или трепетания предсердий у пациентов с хронической болезнью почек и сахарным диабетом второго типа, указано на сайте компании Bayer. Препарат был одобрен для медицинского применения в Соединенных Штатах в июле 2021 года и в феврале 2022-го в Европейском союзе. FDA считает его первым в своем классе лекарством. Ранее Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на препарат немецкого производителя Bayer – «Веркуво ХСН» (МНН верицигуат). ЛП применяется для лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН). gxpnews