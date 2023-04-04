Две аптечные сети получили разрешения на онлайн-торговлю ЛП по рецепту

Росздравнадзор выдал двум аптечным сетям разрешения на онлайн-торговлю рецептурными лекарственными препаратами (ЛП). ООО «Еаптека» («Сбер Еаптека») сможет продавать такие медикаменты на территории Москвы, а ГБУ МО «Мособлмедсервис» – на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В конце марта Росздравнадзор выдал ООО «Еаптека» аналогичное разрешение, открывающее доступ к онлайн-продаже ЛП по рецепту в Белгородской области.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных ЛП стартовал 1 марта, в нем участвуют три региона: Москва, Подмосковье и Белгородская область. Ожидается, что проект поможет усилить госконтроль за обращением лекарств.

В перечень лекарственных средств, которые можно купить по электронному рецепту, вошли 904 международных непатентованных наименования. Покупатели могут заказать ЛП из этого списка онлайн и получить товар с помощью доставки.

gxpnews