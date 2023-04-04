Арбитраж рассмотрит иск о банкротстве производителя эндопротезов «Трек-Э Композит»

Иск о банкротстве ВТБ подал в ноябре 2022 года. Ранее финансовая организация пыталась через суд взыскать 650,91 млн рублей задолженности «ЗАО Трек-Э Композит» по двум кредитным соглашениям от августа 2018 года.

Тогда компания в партнерстве с Высокотехнологическим научно-исследовательским институтом неорганических материалов им. А.А. Бочвара (ГНЦ «ВНИИНМ», входит в ГК «Росатом») организовала производство титановых эндопротезов тазобедренных и коленных суставов, а также медицинских инструментов для их установки. Объем инвестиций в проект оценивался в 677 млн рублей.

Летом 2021 года банкротства ООО «ЗАО Трек-Э Композит» через арбитраж требовала ИФНС №9. Поводом стала задолженность в 10,6 млн рублей. Компания погасила долг, в связи с чем в июле 2022 года производство о банкротстве было прекращено.

Компания «Трек-Э Композит» занимается конструированием и изготовлением эндопротезов крупных суставов с 2002 года. По данным СПАРК-Интерфакс, юрлицо ООО «ЗАО Трек-Э Композит» зарегистрировано в 2013 году в Москве. Александр Бондарь, Александр Соловьев и Анатолий Шевцов владеют по 29,4% юрлица, еще 11% долей принадлежит Сергею Тер-Акопяну. В 2021 году компания выручила 28,1 млн рублей, убыток составил 10,3 млн рублей.