Минсельхоз: РФ независима от импортных ветеринарных вакцин

В Минсельхозе РФ заявили о стопроцентной самообеспеченности страны по ветеринарным вакцинам от особо опасных и карантинных болезней. Подведомственные Россельхознадзору учреждения разрабатывают вакцины и внедряют передовые методы диагностики и профилактики болезней растений и животных, внося свой вклад в импортонезависимость страны, считает министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Он заявил, что российская сельскохозяйственная отрасль находится в более выигрышном положении, чем во многих других странах мира. В пример Патрушев привел разрастающиеся очаги африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

«Счет идет на тысячи очагов. Я не буду говорить, конечно, что в России ситуация безупречна: проблем впереди очень много. Тем не менее, если сравнивать данные, мы видим, что вектор у нас в целом правильный», – сказал чиновник в ходе итогового заседания коллегии Россельхознадзора.

Министр добавил, что в 2022 году государство направило сельхозпроизводителям 3,5 млрд рублей в качестве поддержки.

Тем не менее на фоне антироссийских санкций ветеринарные производители предложили создать список значимых лекарств для животных, подпадающих под риск дефицита, по аналогии со списком лекарств, предназначенных для людей. Партии таких ветпрепаратов можно будет ввозить в иностранной упаковке.

gxpnews