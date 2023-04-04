BioNTech объединит усилия в разработке ЛП против рака с китайской компанией

Немецкая BioNTech заключила соглашение с китайской биотехнологической компанией DualityBio. Компании – представители фармрынка Германии и Китая решили объединить усилия в области разработки и коммерциализации двух лекарственных препаратов (ЛП) от рака, сообщает Reuters.

Речь идет о препаратах DB-1303 и DB-1311, которые могут быть применимы в качестве комбинированной терапии солидных опухолей. В аннотации к ним заявлено, что ЛП воздействуют только на опухолевые клетки, не задевая здоровые ткани.

В случае успеха и выхода лекарств в оборот DualityBio получит на них коммерческие права на территории Китая, в то время как BioNTech достанутся коммерческие права в остальном мире. Тем не менее DualityBio имеет право на совместную коммерциализацию одного из двух ЛП-кандидатов в США, уточняется в источнике.

В 2022 году выручка BioNTech составила €17,3 млрд (€18,97 млрд в 2021-м), чистая прибыль – €9,4 млрд (против €10,3 млрд в 2021-м). Говоря о планах на 2023 год, генеральный директор и соучредитель компании Угур Шахин заявил, что лечение рака по-прежнему останется приоритетным направлением работы.

В конце марта BioNTech подписала соглашение с американской фармкомпанией OncoC4 о совместной разработке противоракового препарата ONC-392 и его коммерциализации.

gxpnews