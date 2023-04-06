Собянин: «Москва заключила 10 офсетных контрактов на сумму 95 млрд рублей»

Столица заключила с производителями 10 офсетных контрактов на общую сумму 95 млрд рублей, сэкономив при этом 25 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию промышленности страны в условиях санкционного давления.

«Важное направление, которое вы в свое время поддержали, – это офсетные сделки. <…> Мы заключили уже 10 таких контрактов на сумму 95 млрд рублей. При этом сброс цены был от 25 до 50%. Мы сэкономили на этом 25 млрд рублей», – сказал Собянин, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Мэр сообщил, что те цены, которые были установлены на офсетные контракты в фармацевтике, стали референтными не только для Москвы, но и для всей страны. По таким контрактам уже был построен ряд фармацевтических заводов по производству лекарственных препаратов, медицинских изделий и детского питания. За счет этого на территории страны локализуется около 100 единиц номенклатуры жизненно важных лекарственных препаратов.

Как подчеркнул Собянин, такого рода долгосрочные контракты говорят о том, что их необходимо использовать заказчикам, фондам, бюджетным и внебюджетным организациям. Речь идет о триллионах рублей, которые государственные заказчики ежегодно расходуют на закупки той или иной продукции на рынке.

К примеру, Москва заключила с компанией «Р-Фарм» семилетний офсетный контракт на поставку лекарств по четырем МНН, в том числе иммунодепрессантов и противоопухолевых препаратов. Компания вложит в локализацию или модернизацию производства 800 млн рублей, а город, в свою очередь, обязуется закупить у «Р-Фарм» свыше 357 тысяч единиц продукции на сумму более 1 млрд рублей после реализации проекта. Первые поставки лекарств ожидаются уже в 2026 году.

gxpnews