Arbutus подала иск против Pfizer и BioNTech за нарушение патентов на вакцины против COVID-19

Arbutus Biopharma подала на Pfizer и BioNTech в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов. Все они связаны с технологией липидных наночастиц, с помощью которой функционируют мРНК-вакцины. Ранее компания подала в суд на Moderna.

Arbutus Biopharma подала в суд на американского производителя лекарств Pfizer и немецкую BioNTech. Компания утверждает, что мРНК-вакцины против COVID-19 нарушают пять патентов Arbutus, сообщает Reuters.

Arbutus вместе со своим лицензиатом Genevant Sciences требуют возмещения убытков за использование технологии липидных наночастиц. Она применяется в вакцинах Pfizer и BioNTech для доставки генетического материала в организм пациента. В иске Arbutus и Genevant говорится, что Pfizer и BioNTech вели переговоры о лицензировании технологии, но они не достигли результата.

«Pfizer и BioNTech знают, что Arbutus Biopharma и Genevant Sciences подали иск о нарушении прав в отношении определенных патентов», — сообщили Reuters в BioNTech, добавив, что компании не будут комментировать свою юридическую стратегию. Ранее в тот же день Pfizer заявила, что компания «будет энергично защищаться от обвинений».

В прошлом году Arbutus Biopharma вместе с Genevant Sciences подали в суд на Moderna. Истцы утверждали, что мРНК-вакцина компании против COVID-19 нарушает их патенты.

Тогда Arbutus заявляла, что не стремится предотвратить продажу или распространение вакцины, которую уже получили сотни миллионов людей по всему миру. Вместо этого она заявила о намерении добиться «справедливой компенсации» за использование технологии.

Николай Соколов

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