Мишустин призвал к локализации производства медицинского оборудования

Премьер России призвал к локализации производства медоборудования в России. Кроме того, необходимо наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис.

Необходимо локализовать производство медицинского оборудования в России, а также наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. К этому призвал в ходе рабочей поездки в Рязань премьер-министр Михаил Мишустин, передает его слова ТАСС. Он осмотрел оборудование в новом корпусе Областного клинического онкодиспансера.

«Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле – это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны», – заявил Мишустин.