J&J выплатит 9 млрд долларов по искам о продаже присыпки с асбестом

Johnson & Johnson заявила, что выплатит компенсацию в размере 8,9 млрд долл. по обвинениям в продаже якобы вызывающей рак детской присыпки.

Johnson & Johnson заявила, что в течение следующих 25 лет потратит 8,9 млрд долл. на урегулирование исков, связанных с детской присыпкой из талька, об этом сообщает CNBC. Это урегулирование J&J хочет провести в рамках процедуры банкротства своего подразделения LTL Management.

Компания прекратила продажи присыпки по всему миру после того, как столкнулась с тысячами судебных исков. Истцы утверждали, что продукты компании с тальком вызывают рак из-за загрязнения канцерогенным асбестом.

В октябре 2022 года J&J выделила из своего состава компанию LTL Management, переложила на нее иски и подала заявление о защите от банкротства. Такой маневр называется «техасским двухэтапным банкротством». Закон штата Техас позволяет организациям передавать свои обязательства другим фирмам.

Но в январе этого года Апелляционный суд США отменил это решение, заявив, что ни у LTL, ни у J&J нет законной потребности в защите от банкротства, поскольку они не испытывают «финансовых затруднений».

Один из адвокатов, представлявших истцов в судебных процессах по тальку Ли О’Делл, тогда рассказал CNBC, что это решение стало еще одним шагом на пути к прекращению «попыток злоупотребления системой банкротства» со стороны J&J.

Теперь компания подала на банкротство во второй раз, увеличив предполагаемую сумму компенсаций с 2 млрд до 8,9 млрд долл. Компания утверждает, что на эти условия согласны 60 тыс. истцов.

J&J продолжает утверждать, что ее продукты на основе талька безопасны и не вызывают рак. Юристы компании заявляют, что данные о связи присыпки и онкологических заболеваний не имеют научной ценности, и обвиняют адвокатов истцов в том, что они стремятся получить как можно больше денег от компании.

Николай Соколов

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