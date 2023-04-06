В Москве по факту продажи незарегистрированного ботулотоксина Refinex возбуждено дело

Сотрудники полиции в Москве выявили канал поставки не зарегистрированного в РФ ботулотоксина Refinex 100iu. Правоохранители провели контрольную закупку препарата – 65 ампул по 2000 рублей за упаковку – и задержали курьера, доставившего посылку. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Refinex более 13 лет не является зарегистрированным в РФ препаратом. По факту реализации незарегистрированного средства возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Удалось ли сотрудникам полиции выйти на организаторов торговли, в источнике не уточняется, а официальных заявлений от МВД РФ или СК РФ пока не поступало.

В 2022 году, по данным Аналитического бюро GxP News, российский рынок эстетической медицины был представлен 14 препаратами ботулотоксина типа А, из которых половина не зарегистрирована в РФ. Помимо Refinex, в РФ нелегально продаются Azzalure, Emelianox, Innotox, Nabota, NeuroBloc и Neuronox.

Среди продуктов инъекционной косметологии ботулотоксины занимают наибольшую долю (по сравнению с филлерами и биоревитализантами). Общий объем закупок этих средств всеми операторами услуг в 2022 году составил 32,2 млрд рублей, из которых 11,5 млрд – закупки ботулотоксинов. Общий использованный объем в натуральном выражении составил примерно 126,8 млн единиц.

gxpnews